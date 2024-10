Arriva la settima piazza per il discobolo Dezi ai campionati italiani

Bel finale di stagione per Edoardo Dezi, giovane discobolo del Cus Macerata. L’atleta è stato in gara a Caorle per i Campionati Italiani della sua categoria, Cadetti, e ha concluso la kermesse tricolore al 7° posto. Dopo aver impazzato nelle fasi regionali, Dezi aveva fatto sognare in grande a Caorle perché il suo primo lancio è subito volato alla distanza di 36.62 metri. Poi però un po’ di frenesia gli ha tolto la calma e solo al penultimo tentativo ha migliorato la misura di partenza. È salito a 36.65 metri ma ormai altri sei ragazzi lo avevano superato. Peccato, ma resta un bilancio positivissimo e ultra promettente. Soddisfatti per il risultato il responsabile della sezione cussina Diego Cacchiarelli e il papà, nonché allenatore Roberto.