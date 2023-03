Arriva la Tirreno-Adriatico, chiusura delle scuole alle 12 Ecco come cambia la viabilità

Cambia la viabilità a Sarnano per l’arrivo della quinta tappa della Tirreno-Adriatico, con l’eroica salita di Sassotetto, in scena domani. In occasione della "Corsa dei Due Mari", la corsa a tappe maschile di ciclismo su strada, giunta alla 58ª edizione, il Comune ha disposto la chiusura alle 12 delle scuole di ogni ordine e grado. Il primo passaggio a Sarnano è previsto intorno alle 14.10 e la chiusura della strada è prevista per 40 minuti prima dell’ingresso della Tirreno Adriatico, quindi alle 13.30. Poi la corsa si dirigerà verso il territorio di San Ginesio e tornerà a Sarnano proveniente da Gualdo intorno alle 15. L’arrivo è previsto intorno alle 16.15 in montagna sul valico di Santa Maria Maddalena. La seconda chiusura delle strade va dalle 14.20 fino a 15 minuti dopo il passaggio della corsa. La strada che da Fonte Lardina porta al valico di Santa Maria Maddalena e a Pintura di Bolognola sarà invece chiusa già dalle 6 del mattino di domani. "Questo tratto sarà, quindi, completamente interdetto al traffico e rappresenta gli ultimi due chilometri e mezzo circa del tracciato della corsa – spiega l’amministrazione comunale –. Per gli utenti degli impianti sciistici sarà possibile raggiungere le piste attraverso la stazione di Sassotetto, arrivando al parcheggio: da lì è possibile usufruire degli impianti che, salvo condizioni meteo avverse, resteranno regolarmente aperti al pubblico. Anche gli sciatori, così, potranno assistere all’arrivo della Tirreno Adriatico". Sabato, invece, la corsa ciclistica attraverserà Treia, Appignano, Montecassiano, Montefano. Dalle 11.45 alle 13 il transito sarà interrotto lungo tutta la S.P. Rotelli, dal confine di Macerata fino a quello di Treia.