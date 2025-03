Arriva la Tirreno-Adriatico. Tutto pronto per la tappa regina

Frontignano di Ussita è pronta per l’arrivo della sesta tappa della Tirreno-Adriatico. La 60esima edizione vedrà grandi nomi del panorama ciclistico internazionale e Ussita sarà protagonista sabato di quella che è definita la tappa regina, che potrà decidere la competizione: da Cartoceto i corridori dovranno percorre 162 chilometri. È la tappa più dura della corsa dei due mari, con arrivo in salita. Continui saliscendi nella prima parte, intervallati da alcune salite importanti come Crispiero. Nell’ultima parte si transita da Visso e Castelsantangelo per affrontare la salita finale di circa 8 chilometri, con numerosi tornanti in sequenza. "Un evento di portata internazionale che promuoverà l’intero territorio – commenta il sindaco di Ussita Silvia Bernardini –. Stiamo lavorando da settimane per accogliere questo grande evento nel migliore dei modi possibili. A Ussita allestiremo il quartier tappa come da indicazione degli organizzatori. Arriveranno tantissime persone e stiamo cercando di offrire loro un pezzettino della nostra autenticità. La visibilità della Tirreno-Adriatico permetterà di raggiungere un pubblico vastissimo in tutto il mondo".

Il Comune sta organizzando con la ProLoco 7.1 e agli operatori economici diverse attività: nell’area Caraceni mercatini artigianali con un punto ristoro; punti ristoro anche nell’area della Madonnella e nella partenza della seggiovia. Quest’ultima resterà aperta tutto il giorno e, per gli amanti della bicicletta, sono previsti tour in e-bike. L’arrivo dei corridori è previsto a in via del Ginepro dalle 16.30. Chi desidera parcheggiare nelle due aree a Frontignano dovrà arrivare entro le 12. Si stanno organizzando navette gratuite da Ussita con partenze alle 10 e alle 12 e ritorno dalle 18. Divieto di sosta con rimozione forzata dalle 18.30 di venerdì in alcune aree e divieto di circolazione in alcune vie. Tutti i dettagli sono sul sito del Comune.

Venerdì la corsa passerà a Tolentino lungo la direttrice contrada Le Grazie - Terme Santa Lucia. Le strade interessate saranno chiuse al traffico 45 minuti prima del passaggio, previsto tra le 12.27 e le 12.39. Interessate dalla chiusura sono via Madre Teresa di Calcutta, viale Buozzi (con divieto di sosta e rimozione forzata dalle 9 alle 13), via Terme Santa Lucia, provinciale Tolentino - San Severino. A San Severino proseguirà in via Merloni in direzione Taccoli, quindi svolterà sulla statale 361 verso l’ospedale, poi in direzione Cesolo, per immettersi sulla Apirese. La circolazione sarà interdetta dalle 11.40 alle 13.20.

Lucia Gentili