Arriva l’anteprima del film "InFiniti" "I nostri tesori sul grande schermo"

di Antonio Tubaldi

Red carpet domani sera a Palazzo Venieri per la proiezione in anteprima del film "InFiniti" la cui parte iniziale è stata girata a febbraio scorso nei luoghi più suggestivi e simbolici di Recanati: nelle vie del centro storico, in piazza Giacomo Leopardi, nel Museo civico Villa Colloredo Mels, nel chiostro di Sant’Agostino e nell’Orto sul Colle dell’Infinito. L’attesa presentazione, inserita all’interno della rassegna "Cinema sotto le stelle", sarà aperta al pubblico alle 21.30 e vedrà la presenza della protagonista del film, Francesca Loy, e del produttore Michele Calì della A.C. Production. "Abbiamo avuto il piacere di assistere alla première di Verona e finalmente sabato presenteremo il film nella nostra città – commenta il sindaco Antonio Bravi –. In questi anni abbiamo lavorato per attrarre sempre più le produzioni cinematografiche per promuovere le nostre bellezze paesaggistiche, culturali e architettoniche e la presentazione di InFiniti a pochi giorni dall’inizio delle riprese del nuovo film che si girerà a Recanati, con l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg, conferma il successo delle strategie messe in campo dalla nostra amministrazione". Tra gli altri attori anche il recanatese Paolo Magagnini nel ruolo del professore di lettere. Tante le comparse locali presenti nel film, selezionate tra le circa 400 persone che si sono presentate al casting nel palazzo comunale di Recanati nel gennaio scorso: Nico Sgolastra, Alessia Provenziani, Nicola Cardinali, Niccolò Bivoni, Carlo Iachini, Paola Morotti, Gioia Michilli, Manuela Benedettucci, Cristina Luppino, Sofia Gigli Patricia Philips, Angelica Giacomin, Sophie Bonci, Cristiana Ottavianoni, Giulia Bulletta Claudio Mariucci, Walter Betti, Elia Marchetti, Fiorella Alviti, Vittoria Montemarani, Valentina Fraticelli, Nicolas Sampaolo, Benedetta Barboni, Francesco Principi, Claudio Marcelo, Brian Cabrani, Luana Trubbiani, Vanessa Scarponi e Nicholas Masetti. "Siamo entusiasti di presentare il film a Recanati – afferma l’assessora alle culture Rita Soccio – sarà emozionante vedere gli scorci e i luoghi della nostra città sul grande schermo di Palazzo Venieri. Le suggestive immagini di Recanati aprono la complessa storia d’amore dei due attori del film e catturano immediatamente lo spettatore. Un’esperienza cinematografica condivisa con la comunità recanatese e non solo, attraverso la selezione di attori e numerose comparse". Dopo l’anteprima di Recanati, "InFiniti" verrà presentato il 4 settembre alla stampa nazionale e internazionale al Festival del Cinema di Venezia.