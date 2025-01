Arriva L’Aquila, sosta rivoluzionata nella zona dello stadio

Per la partita di calcio Civitanovese-L’Aquila, in programma questo pomeriggio al Polisportivo, cambiano le regole della sosta nella zona sud della città.

Su richiesta del commissariato di polizia e per motivi di ordine e sicurezza pubblica, è stata emessa dal Comune una ordinanza che vieta la sosta lungo il perimetro esterno dello stadio dalle 12 alle 18. Vietato parcheggiare non solo intorno all’impianto, ma anche nell’ultimo tratto di corso Garibaldi, sul lungomare Piermanni nel tratto compreso tra il piazzale Italia e il Tiro a Volo e lungo via Montenero, in entrambe le corsie di marcia.

In caso di trasgressione, scatterano la multa e la rimozione del veicolo da parte della polizia municipale.