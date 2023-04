Arriva lo street food estero, poi un festival sulla birra

Birra e cibo di strada protagonisti ad aprile al Varco sul Mare che sarà il teatro per un festival dello street food e poi per un festival della birra. Si comincia con l’appuntamento dello Stracibo’s Street Food International che si terrà da sabato a lunedì, con stand aperti dalle 11 alle 24, con possibilità di pranzo e cena per chi ama questo tipo di offerta gastronomica. L’organizzazione dell’iniziativa è della ditta Gjn project Srls che ha ottenuto l’autorizzazione dell’amministrazione comunale. Obiettivo del festival è far conoscere il cibo marchigiano, con attenzione ai prodotti del territorio. Nel programma si spiega che, durante la manifestazione, i visitatori potranno gustare una selezione dei migliori piatti provinciali e nazionali, e che parteciperanno qualificati food truck italiani e stranieri. Chiusi i battenti sullo street food si aprirà il fine settimana in cui protagonista sarà invece la birra con la manifestazione ‘Birra in fermento’ il 14, 15 e 16 aprile (dalle 11 a mezzanotte), una manifestazione dedicata alla birra artigianale.