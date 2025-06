Arriva "Niente da dichiarare?". Uno spettacolo tutto da ridere

La Filodrammatica Piorachese è pronta a debuttare con "Niente da dichiarare?" una nuova commedia composta da tre atti in dialetto piorachese venerdì 13 giugno al Lanciano Forum di Castelraimondo, dopo un periodo in cui sono stati proposti spettacoli precedentemente portati in scena, con qualche rivisitazione. La commedia che verrà presentata è stata adattata da Luisella Tamagnini dalla omonima M. Hennequin. Si prospetta quindi una serata culturale all’insegna del teatro e del puro divertimento.

"Abbiamo deciso – dice Tamagnini – che era arrivato il momento di presentare una nuova rappresentazione. Per ora a Pioraco non è possibile andare in scena, poiché la palestra non è adatta a questi eventi. La faremo in paese ovviamente, ma il 12 agosto, all’aperto". Tamagnini, attrice, regista e costumista della compagnia teatrale, aggiunge: "Ci teniamo a ringraziare i gestori del Lanciano Forum e l’amministrazione comunale di Castelraimondo per l’ospitalità, nonostante il poco preavviso. Sarà una commedia brillante, con dei colpi di scena che caratterizzano la Filodrammatica Piorachese. Invitiamo quindi tutti quelli che avranno piacere, a venire a vederci".