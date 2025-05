Arriva "Pedali per l’ambiente". Ciclisti in pista contro l’inquinamento

Otto ciclisti provenienti dalla Ciclistica Emiliana faranno tappa a Civitanova, lunedì, nell’ambito dell’iniziativa nazionale "Pedali per l’ambiente – contro le mafie", un viaggio che unisce l’amore per la bicicletta alla promozione di uno stile di vita sostenibile e alla tutela dell’ambiente.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con Acli Terra e gode del patrocinio dei Comuni di Civitanova e Montecosaro. Il percorso, iniziato da Casalgrande, si snoda lungo la suggestiva Ciclovia Adriatica per concludersi il primo giugno a Cutro. Non si tratta solo di una pedalata simbolica, ma di un messaggio forte: il ciclismo, sport ecologico per eccellenza, rappresenta una scelta concreta per ridurre l’inquinamento, migliorare la qualità dell’aria e rendere le nostre città più vivibili.

Il programma delle tappe marchigiane prevede, per lunedì 26 maggio alle 18.30, un incontro pubblico al Circolo Acli SS. Annunziata di Montecosaro. Dopo i saluti istituzionali della Regione, della sindaca di Montecosaro Lorella Cardinali e del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, si terrà una tavola rotonda dedicata ai temi ambientali. Interverranno Nicola Tavoletta, presidente nazionale Acli Terra e Alberto Felici, docente dell’Università di Camerino. A moderare l’incontro sarà Venanzio Pennesi, presidente provinciale di Acli Terra Macerata.

Martedì alle 8.30 è invece in programma la partenza della quarta tappa da Civitanova, in piazza XX Settembre. Al via dei ciclisti prenderà parte anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, che porterà il saluto della città ai ciclisti diretti verso Chieti.

L’iniziativa "Pedali per l’ambiente – contro le mafie" vuole rappresentare un’occasione importante per riflettere sull’urgenza di adottare comportamenti più sostenibili, unendo la forza dello sport alla consapevolezza civica.