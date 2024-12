"Arriva Prata,. Macerata giochi come sa fare"

"Dobbiamo esprimerci così come abbiamo fatto negli ultimi due mesi quando abbiamo giocato in casa". È l’indicazione di Italo Vullo, direttore generale del Banca Macerata Fisiomed, sulla sfida delle 18 di oggi quando nel capoluogo sarà ospite la Tinet Prata di Pordenone, leader a quota 25 dell’A2 di volley maschile mentre i padroni di casa sono penultimi con 10 punti. "In casa – aggiunge – abbiamo fatto bene contro formazioni costruite per vincere come Acicastello e Siena, contro Brescia abbiamo perso al tie break. Ciò vuol dire che la squadra ha le capacità e qualità per giocarsela con tutti". In trasferta i maceratesi hanno raccolto solo un punto. Stasera la squadra di coach Castellano è attesa da una prova difficile. "Ma tutte le gare sono complicate. Noi – ribadisce Vullo – dobbiamo giocare come sappiamo, senza avere cali di rendimento, portandoci dietro l’errore. Dobbiamo giocare la nostra pallavolo, fare un cambio palla fluido e battere in modo efficace". La formazione ospite ha elementi di assoluto valore. "Il palleggiatore Alberini – spiega Vullo – sviluppa un gioco rapido, l’opposto Gamba sa fare tutto e per la categoria è uno dei big, gli schiacciatori Ernastowicz e Terpin sono molto bravi, quest’ultimo è tra i migliori in attacco; al centro possono contare su Katalan e Scopelliti. È una gran bella squadra, ma noi possiamo esprimerci molto bene così come abbiamo fatto in altri match".