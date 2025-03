Arriva Senigallia, scocca l’ora di Rasic

L’ora di Rasic. Quella di oggi contro la Vigor Senigallia potrebbe essere la partita del gigante argentino, finora sempre entrato nella ripresa. Essendo in forte dubbio la presenza di Bevilacqua, fermato dall’influenza, e di Vila, che risente di una contrattura, ecco la volta buona di Rasic, spalle larghe e 198 centimetri di altezza che probabilmente necessitano di un compagno di reparto più leggero e dinamico come Brunet. Perciò Padovani potrebbe partire dalla panchina. Per il resto, sono tutti a disposizione del tecnico Stefano Senigagliesi che in mediana potrebbe riportare Visciano, escluso in via precauzionale in quel di Castelfidardo, insieme con Capece, mentre sugli esterni ecco di nuovo Buonavoglia e Macarof. Per quanto riguarda le retrovie, dovrebbero essere confermati gli stessi interpreti di sempre, con la probabile conferma di Rossetti, favorito a Cosignani e del portiere Petrucci. Anche in questo caso, la vittoria è pressoché obbligata per la Civitanovese che tra l’altro deve sfatare il tabù del proprio impianto, dove ha vinto soltanto in un’occasione. Comunque, l’ambiente è sereno considerando la vittoria di Castelfidardo e le due precedenti buone prove contro Ancona e Fossombrone. La squadra può fare affidamento sul sostegno dei suoi tifosi che attraverso striscioni e volantini hanno fatto appello alla partecipazione. Sul fronte ospite, la Vigor Senigallia dovrà fare a meno dello squalificato Kone, mentre Pesaresi ha saltato qualche allenamento in settimana e potrebbe partire dalla panchina. Queste le parole del tecnico della Vigor, Mauro Antonioli: "La Civitanovese – ha detto alla vigilia – è una squadra affamata, cercherà di vincere ad ogni costo di fronte ai propri tifosi. Detto ciò, la Vigor ha imparato a giocare con il coltello tra i denti, mi aspetto una gara dove l’agonismo farà da padrone. Dobbiamo essere consapevoli che affronteremo una partita diversa rispetto a quella contro il Teramo, in un campo difficile. Sapere che c’è rispetto tra i tifosi deve essere uno stimolo in più per chi scende in campo. Dobbiamo proporre un calcio intenso ma corretto". La Vigor Senigallia vanta 8 lunghezze in più rispetto alla Civitanovese ed attualmente è fuori di 6 punti dalla zona playout. Al Polisportivo, fischio d’inizio alle 14.30. Botteghini aperti in tutti i settori.

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Rossetti; Buonavoglia, Capece, Visciano, Macarof; Rasic, Brunet. All. Senigagliesi.

VIGOR SENIGALLIA (4-3-1-2): Campani; Fernandez, Rotondo, Magi Galluzzi, Beu; Furini, Gonzalez, Carnevale, Gabbianelli; Ferrara, Tenkorang. All. Antonioli.

