Arriva Serena Brancale, anima soul, R&B e jazz

Secondo appuntamento, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, con la seconda edizione del Civita Jazz Festival: sabato sul palco la performer e compositrice Serena Brancale, considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/jazz italiana all’estero, che si è fatta conoscere e apprezzare anche per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare“. L’appuntamento è alle 21,15.

Serena Brancale, che unisce la passione per il soul, R&B e il jazz, proporrà il Pessime intenzioni tour: un live che si colora di elettronica, dove quattro giovanissimi polistrumentisti si scambiano nei ruoli, come giocassero in uno studio di registrazione. Il concerto sarà un mix di quattro voci, un’arpa, un pianoforte e una loop station. Lo show propone come repertorio i brani più rappresentativi degli album di Serena Brancale, passando per l’ultimo “Je so accussì“, ma in una forma completamente rivisitata. Sul palco, Serena Brancale (loop, piano, drumpad) verrà accompagnata da Marco Bottoni (chitarra, basso, piano), Nausica (arpa, voce), e Matthew Vane (voce, piano). Biglietti online sul circuito Vivaticket/Amat, punti vendita e online e alle biglietterie dell’Azienda dei Teatri, aperta: oggi (17.30-21.30 Rossini); domani (10-12 Annibal Caro e 17.30-19.30 Rossini); sabato 13 aprile (10-12 Rossini e 18.30 – 21.30 Annibal Caro). Sabato 11 maggio la chiusura del festival con Vanessa Haynes e il suo The music of Aretha Franklin.