Arriva un albo del Comune per baby sitter

Un albo comunale per baby sitter. È la nuova iniziativa avviata, per ora in via sperimentale, dall’assessorato alle pari opportunità del Comune. Il progetto, in collaborazione con l’Università di Macerata, è patrocinato dalla commissione regionale per le pari opportunità. L’obiettivo è dare ai genitori che lavorano un supporto nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro e nella gestione dei figli nella fascia da zero a 12 anni. Il progetto, inoltre, rappresenta una opportunità lavorativa temporanea per gli studenti e i giovani in cerca di una prima occupazione. "La creazione dell’albo di baby sitter rappresenta uno strumento di sostegno per la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro – ha commentato l’assessore Francesca D’Alessandro –. Il progetto formerà giovani che andranno a rappresentare un aiuto qualificato per le famiglie nella gestione dei figli. Il corso darà specifiche e indispensabili competenze ai partecipanti che vorranno iscriversi all’albo dei baby sitter". Nel caso di studentesse o studenti delle scuole superiori maggiorenni, o diplomati o con laurea triennale o magistrale non nel settore educativo, è obbligatorio partecipare al corso di formazione in ambito educativo e al tirocinio organizzato dal Comune con il dipartimento di scienze della formazione dell’Università. Il corso sarà gratuito, con 20 ore di lezione compreso un colloquio finale; al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Prenderà il via il 27 marzo e si concluderà il 19 aprile. Le domanda di iscrizione dovrà pervenire al Comune entro le 13 del 20 marzo. Le famiglie che vorranno consultare l’albo potranno rivolgersi all’InformaDonna per informazioni e contatti. Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all’Informagiovani e Informadonna (0733.256438, 0733.256379, mail informadonna@comune.macerata.it).