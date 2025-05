Arriva un pacco a domicilio. Paga e scopre che è una truffa

Le arriva un pacco a casa, pensa sia stato ordinato dai figli e il corriere le dice che può pagare solo in contanti. Lei accetta la consegna, paga e soltanto pochi minuti dopo, quando apre il pacco e fa una ricerca in internet, capisce che è caduta in una truffa. A raccontare la disavventura, anche sui social, è Perla Cristina Tola di Tolentino, titolare del B&B Rustico, e lo fa soprattutto per fare in modo che non capiti ad altre persone. "Il mio è un invito a fare attenzione, una raccomandazione – spiega –. Prima mi è arrivato un messaggio sul cellulare, poi una chiamata per avvisarmi dell’arrivo del pacco. In buona fede ho pensato si trattasse di un ordine di uno dei miei figli, e ho sbagliato anche a pagare i contanti. Ho sborsato 85 euro per questo pacco dell’Hk Goede Technology, che non conosco. Dentro c’era una ventosa, che nessuno di noi aveva ordinato. Nessuna ricevuta né bolla. La polizia postale mi ha spiegato che, pagando in contanti, ho chiuso il contratto. Il corriere non c’entra niente, è un bravo ragazzo che conosco. Il problema è derivato da questa azienda, che manda prodotti mai richiesti". Si tratterebbe di una compagnia di Hong Kong.

Le truffe cosidette "brushing" si verificano quando soggetti malintenzionati inviano articoli non richiesti, per aumentare artificialmente le vendite. Si tratta di una pratica ingannevole, in cui malintenzionati inviano articoli a indirizzi pubblici per simulare un interesse e un numero di vendite superiori al reale. In caso di pacco non ordinato, è importante verificare se sia stato inviato da amici o familiari o segnalare subito l’incidente alla piattaforma di e-commerce.