Arriva una nuova Tac. Aumentati i posti letto

di Asterio Tubaldi

Si rincorrono le buone notizie sulla sanità recanatese con l’introduzione di nuovi servizi e il potenziamento di altri già esistenti all’ospedale Santa Lucia. Dopo quella dell’arrivo della tanto attesa nuova Tac a 128 strati, proveniente dal Covid Hospital di Civitanova, un avanzato strumento che offre dettagli senza precedenti per una diagnosi accurata, ecco giungere direttamente dalla giunta regionale la notizia che saranno aumentati dagli attuali 18 a 26 posti letto del piccolo reparto delle cure intermedie, una specie di lungodegenza dove vengono generalmente ricoverati anziani anche per lunghi periodi.

Nella nota, uscita ieri a firma della giunta regionale, si parla che è ormai prossima l’apertura del Punto salute e la realizzazione, con i fondi del Pnrr, della Casa di Comunità. Fra le attrezzature di ultima generazione la Regione ricorda anche l’arrivo del mammografo con Tomosintesi in dotazione alla Radiologia di Recanati. Massimo Pettorino, tecnico radiologo sino al suo pensionamento all’ospedale di Recanati, oggi candidato nella civica “per una Recanati migliore“ in appoggio alla candidatura a sindaco di Emanuele Pepa per l’ampia coalizione di centro destra, rimarca come la vecchia Tac di Recanati fosse a 26 strati mentre quella che verrà presto installata in radiologia è a 128: una differenza enorme che fa fare un salto di qualità al servizio di radiologia. Anche il medico di medicina generale Marco Buccetti, referente del comitato “Salviamo il Punto di Primo intervento“, si dice soddisfatto "perché finalmente qualcosa si sta muovendo nella sanità del nostro territorio, con la speranza, però, che alle promesse facciano seguito i fatti. Ma sono fiducioso".

A rafforzare la volontà della Regione a favore di Recanati e del territorio è anche la promessa che Francesco Acquaroli ha fatto, nel corso della manifestazione di domenica scorsa di presentazione del candidato a sindaco di Emanuela Pepa, di venire a giorni a Recanati per parlare proprio di sanità e di quello che si ha in animo di fare per Recanati. Soddisfatto, neanche a dirlo, è il circolo cittadino di Fratelli d’Italia: "possiamo affermare che finalmente l’Ospedale “Santa Lucia2 di Recanati avrà una tac entro l’estate. Lo avevamo già annunciato lo scorso anno in articoli e interviste e possiamo dire di aver mantenuto la promessa. Questa è una misura fondamentale per garantire servizi sanitari di alto livello ai cittadini recanatesi soprattutto per quanto riguarda la diagnostica. La nuova TAC, Inoltre questo trasferimento è possibile da fare senza ristrutturare ulteriormente l’Ospedale, poiché la stanza piombata del Santa Lucia ha le dimensioni idonee per ospitare la nuova TAC e da ora i tecnici sono già al lavoro per verificare l’impianto elettrico e fare prove di carotaggio".