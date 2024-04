Arriva una nuova tegola per "Il Pozzo". La proprietaria vuole vendere i locali

Nuvole sempre più minacciose all’orizzonte del Pozzo, storico locale del centro storico reduce da una difficile congiuntura. Il ristorante occupa gli spazi di due proprietari. Uno di questi l’anno scorso aveva inviato lo sfratto ai titolari, per un debito con l’affitto maturato negli anni difficili della pandemia e mai recuperato. Per superare quella difficoltà, i gestori avevano pensato di rinunciare alla metà dello spazio e conservare l’altra, la sede storica, affidata a una nuova società creata ad hoc.

Così, dopo che ad agosto si era profilata l’ipotesi di chiusura totale, nei mesi successivi la situazione sembrava recuperata grazie a questa operazione. La nuova società avrebbe dovuto avviare dei lavori di adeguamento degli spazi, ma almeno era scongiurata la chiusura. La notizia era stata accolta con sollievo da tantissimi clienti affezionati del locale, aperto a marzo di quaranta anni fa: un record, e non l’unico per questo spazio del tutto sui generis, oasi e punto di incontro per musicisti, poeti, artisti di ogni genere e amanti della notte, teatro di serate uniche e indimenticabili. Purtroppo però la situazione sembra essere tutt’altro che risolta. La proprietà dei locali di vicolo Costa 5 è infatti decisa a vendere tutto, e per questo non ha voluto rinnovare il contratto d’affitto alla nuova società che gestisce il Pozzo. Nessuna trattativa, nei mesi scorsi, sembra essere andata a buon fine e non si vedono – al momento – possibili soluzioni per tenere in vita il ristorante. Per altro, anche gli spazi che in estate avevano consentito al locale di allargarsi all’esterno sono, in questi mesi, occupati o in via di occupazione: in piazza Oberdan c’è il cantiere di palazzo Costa, e vicolo Costa sarà interessato dai lavori – dati per imminenti – sulla chiesa di San Rocco. Al momento, non risulta ci siano soggetti interessati all’acquisto di quei locali, e una nuova realtà non avrebbe il bonus dato dal nome e dal fascino del Pozzo. Tuttavia, la proprietà è intenzionata ad andare avanti con la vendita. I gestori del pub non mollano per ora, per lasciare aperto questo spazio così caro a tantissimi maceratesi e non solo. Ma al momento le prospettive non sembrano delle più rosee.