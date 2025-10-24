Arrivano gli eco-compattatori. Premi a chi ricicla la plastica

Sono arrivati a Recanati, su richiesta dell’amministrazione comunale, due eco-compattatori per la raccolta e l’avvio a riciclo di bottiglie in Pet a uso alimentare. Il Comune leopardiano, infatti, ha ricevuto in comodato d’uso dal Corepla due macchine in grado di ottimizzare il recupero del materiale plastico da avviare a riciclo, in collaborazione con Cosmari e Ata 3 Macerata. Gli eco-compattatori sono ora posizionati in via Loreto e in via Aldo Moro, al fianco delle casette dell’acqua, costituendo così dei veri e propri punti ecologici sul territorio.

Grazie alle nuove macchine, i cittadini potranno conferire in maniera diretta le bottiglie in Pet riciclabile ottenendo in cambio forme di premialità. "Un’iniziativa importate – sottolinea l’assessore con delega alla raccolta differenziata Sabrina Bertini – che rientra nella campagna Anci-Corepla sostenuta da Ata 3, per migliorare la quantità e qualità della raccolta differenziata, anche tramite l’introduzione di presidi accessibili dagli utenti. Tanti i vantaggi per il Comune e per i cittadini stessi: non solo l’ente ha ricevuto i compattatori in comodato d’uso gratuito, ma saranno anche previste forme di premialità dedicate alla popolazione in base alla quantità di materiale conferito nei compattatori, per un concreto ritorno economico in chiave di economia circolare".

Ai cittadini basta scaricare l’app RecoPet sui principali app store, registrarsi e inserire le bottiglie nel compattatore. Al termine dell’operazione, l’utente riceverà uno scontrino con un Qr code da scannerizzare, attraverso il quale è possibile caricare i punti accumulati sul proprio profilo nell’app. I premi, cumulati nel saldo dell’applicazione, vanno da simpatici gadget fino a buoni sconto spendibili presso i supermercati del territorio, elencati nell’app.

Gli eco-compattatori sono in grado di raccogliere e processare fino a 2500 bottiglie in Pet e di riconoscere i materiali diversi da quest’ultimo per non comprometterne la filiera. In questi primi periodi di utilizzo è prevista l’assistenza da parte di personale incaricato, già presente sul posto, che aiuterà la cittadinanza a orientarsi nel conferimento del materiale, da selezionare accuratamente affinché il riciclo possa effettivamente essere realizzato.