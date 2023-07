Arrivano i burattini per il "Friku Festival"

Oggi, alle 18.30 a Gualdo, sulla pista di pattinaggio di via Matteotti, arrivano i burattini e il teatro dello storico Collettivo Bertolt Brecht di Formia con l’attore Maurizio Stammati, per il Friku Festival. In scena, "I racconti di Fernando". "Lo spettacolo – dice l’organizzazione – cerca attraverso un cantastorie di raccontare un’epoca, dagli anni prima del grande conflitto ai nostri giorni. Pulcinella, le sue lotte, i suoi sogni ed i suoi incubi, sono lo sfondo sul quale si snoda il racconto in cui altri strambi personaggi fanno irruzione. Il risultato è uno spettacolo divertente, a tratti grottesco con, a volte, sfumature malinconiche. Fernando detto "la montagna" per la sua mole, pescatore e panettiere, personaggio realmente esistito, è anche il pretesto per l’attoreautore di raccontare le sue tappe artistiche". Ingresso libero.