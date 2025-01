Arrivano i fondi dalla Regione: esenzioni per le rette dei nidi

L’amministrazione comunale di Recanati centra un importante obiettivo del suo programma di assistenza sociale e conferma gli impegni presi con i cittadini, grazie all’ottenimento dalla Regione del contributo di 51.300 euro per l’erogazione di fondi a sostegno degli aventi diritto all’esenzione dalle rette degli asili nido comunali.

La partecipazione all’avviso regionale era stata ratificata con delibera di giunta lo scorso ottobre e oggi l’amministrazione comunale può salutare con soddisfazione l’ottimo esito della graduatoria. Nello stesso periodo, inoltre, la giunta Pepa aveva deciso di stanziare a bilancio 14mila euro per garantire l’esenzione alle famiglie aventi diritto nel quadrimestre settembre-dicembre 2024. "Il nostro sforzo per continuare ad assicurare l’applicazione della misura non è stato vano – ha commentato l’assessore ai servizi sociali, Emanuela Pergolesi (nella foto). Grazie ai fondi concessi, ripartiti fra Unione Europea, Stato e Regione Marche, l’amministrazione dà seguito a due importanti obiettivi: garantire un sostegno concreto alle famiglie, e in particolare alle donne, agevolandole nella conciliazione dei tempi vita-lavoro, e al contempo assicurare ai loro bambini e alle loro bambine percorsi educativi adeguati alla loro crescita".

L’ingresso in graduatoria dell’avviso regionale permetterà, infatti, al Comune di erogare i fondi sino alla fine dell’intero anno educativo (luglio 2025) con evidenti ricadute positive sul piano educativo e sociale. "Ora auspichiamo una conferma di questa importante misura anche per gli anni a venire – conclude Pergolesi –. L’accesso ai fondi ci consentirà, a oggi, di ampliare il raggio d’azione della misura assistenziale in modo importante, consentendo, nel rispetto dei requisiti richiesti, di mantenere l’esonero fino a luglio 2025".