Arrivano i fondi per sistemare tre immobili

Nel programma degli interventi 20232027 per il recupero e la riqualificazione degli immobili dello Stato, è inserito anche il comune di Civitanova. Non è stata resa ancora nota la esatta distribuzione dei fondi, si sa però che la richiesta a suo tempo trasmessa dall’ Amministrazione comunale ammontava a circa 7-8 milioni e si ritiene che essa sia stata completamente esaudita. Di questo è per lo meno certo l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai: "Al governatore Acquaroli e al commissario straordinario Castelli l’Amministrazione aveva chiesto 5 milioni per il completamento del palazzo della Delegazione della città alta, 1,5 milioni per il recupero di Palazzo Ciccolini e 900 mila euro per quello della scuola di Sant’Agostino: la richiesta ritengo sia stata completamente accolta e ciò permette di completare gli interventi di recupero programmati". Il programma della Regione coinvolge 67 immobili pubblici per un impegno economico di 360 milioni di euro. Esso è stato stabilito nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, oltre ad Acquaroli e Castelli, anche il sottosegretario all’Economia, Lucia Albano, e il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme.