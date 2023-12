Arrivano i totem salvavita, in città più sicuri

di Antonio Tubaldi

Al via la campagna "Sos Cuore" a Recanati con l’installazione di totem dotati di defibrillatori di ultima generazione e multilingue, in posizioni strategiche del territorio comunale per garantire una cardio-protezione di cittadini e turisti.

L’iniziativa, proposta dalla Solution Società Cooperativa Sociale e approvata in Giunta nel maggio scorso, permetterà per almeno sei mesi l’utilizzo dei defibrillatori esterni con semplici azioni suggerite dal macchinario da parte di chiunque si trovi ad assistere una persona in arresto cardiaco, senza avere in seguito nessuna conseguenza giuridica. I totem non necessitano di corrente elettrica e sono collegati con Alert al 112 e saranno installati nelle aree della città più frequentate dalla comunità e dai turisti tra cui: piazza Leopardi, piazzale del Duomo, Colle dell’Infinito, zona stadio-via Aldo Moro. "Abbiamo avviato questo progetto per formare una comunità attiva e cosciente in grado di aiutare le persone – spiega il vice sindaco Mirco Scorcelli –. Vogliamo diffondere sul territorio la cultura della defibrillazione precoce e informare adeguatamente i cittadini sull’importanza della conoscenza delle manovre di rianimazione cardio-polmonare. Va ricordato che nessun servizio d’emergenza è in grado di intervenire in tempo utile. L’unica possibilità di salvezza in caso di arresto cardiaco è quella di avere subito a disposizione un defibrillatore Dae, accenderlo e utilizzarlo sul paziente seguendo le istruzioni che l’apparecchio stesso fornisce al soccorritore. Appena installati i totem, proporremmo corsi di formazione affinché il maggior numero possibile di cittadini possano essere in grado di utilizzare i defibrillatori, coinvolgendo soprattutto gli operatori commerciali delle attività presenti nei luoghi pubblici dove verranno installati".

Attraverso la mappatura delle postazioni e la collaborazione di cittadini addestrati alle manovre di rianimazione cardio-polmonare è possibile creare una rete di soccorso efficace e perfettamente integrata con i servizi d’emergenza già presenti sul territorio ed offrire la miglior terapia salvavita a chiunque venga colpito da un arresto cardiaco improvviso. Non mancano i cittadini che pur ritenendo utile questo servizio ritengono che andrebbe potenziato l’intero sistema di emergenza a cominciare dalla realizzazione di una pista di atterraggio, che ancora non c’è, per l’elisoccorso. Inoltre l’ospedale di Recanati non ha figure specialistiche per far funzionare al meglio il Punto di primo intervento, né una radiologia h24 per esami diagnostici urgenti.