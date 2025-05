Arrivano il sito e l’app per rilanciare il turismo: "Promuoviamo cultura, arte ed economia"

Sempre più in rete la proposta turistica del Comune di Corridonia, che ha partecipato con successo al bando Servizi Digitali Integrati dalla Regione. Il progetto è stato presentato alle aziende della città al fine di coinvolgerle in una iniziativa per la valorizzazione del patrimonio turistico. "La nostra idea di turismo – ha affermato l’assessore Massimo Cesca con al fianco la sindaca Giuliana Giampaoli – è quella di unire arte, cultura ed economia. L’obiettivo è essere sempre più attrattivi anche per chi decide di fare impresa. Siamo partiti con il progetto legato al mondo delle biciclette, poi abbiamo creato degli itinerari con la nuova guida in italiano e in inglese, che presenteremo questa settimana, e ora il cerchio si chiude con il turismo digitale: un sito web e una app. Opportunità che anche una piccola azienda può cogliere senza alcun onere". Sarà la società Expirit a curare i contenuti. "Nello specifico – ha illustrato l’experience manager Elena Santilli – produrremo due nuovi itinerari che si sommeranno ai sette già creati per “La bellezza in bicicletta“ e “Maestria - Le fonti del benessere“. Poi un attività di storytelling con foto dedicata agli itinerari, un video dell’iniziativa e una animazione del territorio attraverso la progettazione partecipata. Lavoreremo a contatto con amministratori, cittadini e operatori economici in modo da coinvolgere tutti nel progetto già dalle prime fasi". Ad occuparsi dello sviluppo di sito e app sarà il team di Appload.

Diego Pierluigi