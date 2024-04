Arrivano le reliquie di Giovanni Paolo II

Saranno accolte a Porto Recanati le sacre reliquie del compianto e amato ex pontefice Giovanni Paolo II. Il momento sarà previsto per domenica mattina, durante la messa che dalle 10.45 verrà celebrata nella chiesa del Preziosissimo Sangue. Oltre al parroco don Luca Beccacece, presiederà la celebrazione anche il concittadino padre Bruno Silvestrini, agostiniano e custode del Sacrario Apostolico, in Vaticano. "Domenica accoglieremo il sangue di San Giovanni Paolo II in un’apposita teca, che poi metteremo in un reliquiario sopra l’altare di Maria Ausiliatrice, e così rimarrà a lungo nella chiesa del Preziosissimo Sangue – spiega don Beccacece –. La donazione è stata fatta dal segretario personale del Papa, direttamente da Cracovia, attraverso padre Silvestrini. E sarà proprio lui a consegnarci la teca. Sarà presente pure padre Gabriele Pedicino dell’ordine degli agostiniani".