Arrivano risorse da Roma per le scuole del cratere

"Per le scuole del cratere in arrivo 87 risorse tra personale docente due milioni di euro". A dare l’annuncio è Giorgia Latini, vicepresidente della commissione istruzione della Camera dei deputati, sul decreto che tra pochi giorni metterà in atto alcuni significativi cambiamenti per le zone delle Marche colpite dal terremoto (di cui molte del Maceratese). "La misura concretizza sul campo gli effetti dell’approvazione dell’ordine del giorno a mia firma che ha consentito a tutti gli istituti del cratere, non solo quelli inagibili, di derogare al numero minimo di studenti per la formazione delle classi – aggiunge la deputata –. Le nostre scuole sono un presidio fondamentale per far ritornare le famiglie in questi luoghi e non possono essere lasciate vuote". In particolare questa misura permetterà di disporre di 87 nuove unità di cui 6 per il personale dell’infanzia, 17 per la primaria, 10 per la secondaria di primo livello e di 7 unità per la secondaria di secondo livello oltre che 4 per gli Itp (insegnante tecnico pratico). Completano il quadro 36 unità del personale Ata. "Tutte le scuole con i requisiti richiesti, ricadenti nel cratere sismico, hanno avuto personale scolastico in relazione alla loro richiesta e compatibilmente con il finanziamento ottenuto – conclude –. Ringrazio il ministro Giuseppe Valditara per aver supportato questa battaglia".