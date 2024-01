Arrivato l’ultimo decreto. Si possono demolire i palazzi

anche il terzo e ultimo decreto dall’Ufficio speciale per la ricostruzione per i palazzi tra via Maffeo Pantaleoni e via Zorli. Il provvedimento appena emesso riguarda gli stabili la cui demolizione era bloccata da una procedura esecutiva: per poche decine di migliaia di euro si rischiava di compromettere un’operazione che riguarda otto palazzine, 120 famiglie sfollate dal terremoto del 2016, una strada pubblica trafficatissima e un investimento di 50 milioni di euro. Il commissario straordinario Guido Castelli, annunciando l’intervento la scorsa estate, lo aveva descritto come il più grande del cratere. E anche il più delicato per le ricadute sulla circolazione stradale, non solo per il traffico. Infatti la demolizione delle otto palazzine ha richiesto anche un intervento per stabilizzare via Maffeo Pantaleoni. L’Usr ha dovuto dunque trovare il modo di finanziare i lavori su una strada comunale, che sarebbero esclusi dalla sua competenza, trovando alla fine una quadra. Tra i vari problemi emersi, c’era anche appunto la procedura esecutiva avviata dalla ditta Bianchini di Montelupone, che ha pignorato due frustoli di terreno adiacenti alle palazzine. Per procedere con la demolizione, era necessario che tutti i proprietari esprimessero il consenso, e su questo è stato condotto un lungo lavoro di trattative da parte dell’amministratore di condominio Marco Paolucci. Nell’ultima udienza a dicembre in tribunale, nella quale si doveva discutere delle proprietà pignorate, non si è presentato l’avvocato del creditore, sostituito da una collega che ha potuto solo chiedere un rinvio. Come ultima complicazione, infine, il debitore della procedura esecutiva nelle scorse settimane è morto. Alla fine comunque il direttore dell’Usr Marco Trovarelli ha firmato i tre decreti per finanziare i lavori di altrettanti blocchi di palazzine. Ieri mattina ufficio tecnico e polizia municipale hanno fatto un sopralluogo per far partire il cantiere. Per prima cosa, come già autorizzato dal Comune, saranno staccati allacci e sottoservizi. Poi dovrà iniziare la demolizione: si partirà dall’alto, usando il materiale della demolizione per colmare la fossa tra la strada e i palazzi, e su quello strato lavoreranno le ruspe per stabilizzare via Pantaleoni. Fatto questo, sarà completata la demolizione per poi tirare su di nuovo i palazzi. L’intervento, doveva iniziare lo scorso agosto, ora si spera che si possa dare il via alla mega operazione.

Paola Pagnanelli