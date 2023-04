"Arriveranno in città artisti da tutto il mondo"

di Alessio Botticelli

Portare il mondo a Camerino, accrescerne la vocazione internazionale e far ripartire la comunità attraverso l’arte e la musica: è questo il triplice scopo delle Masterclass organizzate dall’Andrea Bocelli Foundation e presentate all’Accademia della Musica, donata alla città di Camerino dalla stessa fondazione. "Queste Masterclass inizieranno proprio oggi, con una tre giorni dedicata alla scrittura creativa alla presenza di Giovanni Caccamo – spiega Laura Biancalani, direttore generale della stessa fondazione –, in seguito le Masterclass si svilupperanno durante tutta l’estate, in particolare ad agosto quando avranno ad oggetto il canto lirico e la musica da camera grazie alla maestra Serena Gamberoni ed ai maestri Davide Cavalli e Vincenzo Balzani".

Alla Masterclass presieduta da Giovanni Caccamo parteciperanno artisti emergenti selezionati da ogni parte d’Italia, mentre le successive avranno respiro internazionale: "Arriveranno ragazzi da tutto il mondo, perfino dalla Palestina – precisa Laura Biancalani –: sarà molto bello vederli all’opera non solo per la loro arte, ma anche per le loro storie. Sarà bello portare il mondo a Camerino, con il nuovo sito della fondazione a fare da viatico". Per Giovanni Caccamo si tratta di un piacevole ritorno a Camerino: "Sono contento di tornare qui, dove custodisco emozioni uniche – racconta il cantautore –; l’Accademia della Musica rappresenta la prima fiamma di una speranza di rinascita, che porteremo avanti con questi artisti selezionati da ogni parte d’Italia e del mondo per capire tutti insieme quelle che sono le complessità e le sfaccettature del mondo della musica". Non sono mancati i ringraziamenti dell’assessore alla cultura Antonella Nalli: "La volontà di portare il mondo a Camerino quando tutto sembrava perduto è bellissima, la fondazione Bocelli ci ha dato la possibilità di tornare a vivere, di non fermarci mai e di non perdere mai la speranza".

Nel corso dell’evento è stato presentato il nuovo sito dell’Andrea Bocelli Foundation e, soprattutto, è stato introdotto il programma del Camerino Festival 2023: "In questa trentasettesima edizione si prosegue il percorso di condivisione di generi musicali e di valorizzazione del territorio: quest’anno il festival si arricchirà di Campus e di Master organizzati dall’ABF e da Adesso Musica, i quali partiranno il 3 luglio", ha spiegato Martina Casadidio di Adesso Musica.