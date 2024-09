Arrivi e presenze in crescita del 2%: "Turismo, è una fase di transizione"

"Nonostante le tante difficoltà, abbiamo registrato un aumento del 2% sia sugli arrivi che sulle presenze dei turisti a Porto Recanati, questo nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2024. Ciò vuol dire che il nostro sistema funziona, soprattutto dopo un’estate in cui abbiamo fatti i conti con l’erosione della costa, la mucillagine e l’inflazione". A svelarlo è il vicesindaco e assessore al turismo, Giuseppe Casali, che traccia un primo bilancio sulla stagione turistica ormai agli sgoccioli. E lo fa con qualche dato ufficiale alla mano. "Innanzitutto, nel periodo che va da gennaio a luglio c’è stato un aumento del 2,81% sugli arrivi in città e anche del 2% per quanto riguarda le presenze turistiche – afferma Casali –. Insomma, entrambi gli indicatori sono migliorati rispetto al 2023. Ricordo che gli arrivi fanno riferimento alle persone giunte in paese per pernottare, mentre le presenze indicano la lunghezza della loro vacanza e quindi il numero dei giorni in cui hanno soggiornato a Porto Recanati. Non sono numeri banali – aggiunge – e come amministrazione comunale ci riteniamo soddisfatti, se pensiamo che nell’ultimo anno ci sono state diverse insidie come l’erosione costiera, la mucillagine che si è formata in mare per qualche giorno e il budget sempre più ridotto dei turisti, che anzi cercano il risparmio".

Il vicesindaco portorecanatese si toglie poi qualche sassolino dalle scarpe. "È una dimostrazione che il nostro impegno va nella direzione giusta – riprende Casali –. Il turismo sta vivendo un momento di transizione e di passaggio, perciò stiamo mettendo in campo delle nuove modalità. Non a caso, stiamo puntando sulle piste ciclabili, sulla cultura e sull’enogastronomia, dove ci sono qui novità. Infatti, dopo aver insignito il brodetto alla portorecanatese del prestigioso marchio De.co (Denominazione comunale di origine), cercheremo di fare lo stesso con il pan nociato che è tipico della nostra città. Inoltre andiamo avanti con un turismo che definisco territoriale e coinvolge gli altri comuni. Un esempio concreto è stato il protocollo d’intessa "Terre d’Oltre", siglato con i comuni di Recanati e Loreto. Ora, il mio impegno sarà quello di parlare prima della fine dell’anno con tutti gli operatori turistici della città – conclude –, in modo da poterci confrontare, oltre ad ascoltare le loro proposte e magari organizzare insieme delle iniziative per la prossima stagione".