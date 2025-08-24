Arrivi e spostamenti dei pediatri. Da ottobre c’è anche Pambianchi

Quello di garantire il servizio pediatrico – sul territorio e in ospedale – è un puzzle difficile da comporre, in particolare – ma non solo – per la carenza di professionisti. Dal prossimo 22 settembre Francesco Pecora, lascerà l’incarico provvisorio a Macerata, conferitogli dopo il pensionamento di Costantino Gobbi a inizio ottobre 2022, per continuare la sua attività, con incarico definitivo, nei comuni di Corridonia (via Belletti 4, San Claudio, dal lunedì al venerdì) e Mogliano (mercoledì pomeriggio). Pecora ha scritto ai genitori che sarebbe ben lieto di continuare il rapporto instaurato con loro, ma questi potranno farlo verificando all’Ast la possibilità di iscrivere i propri figli con il professionista, fino al raggiungimento del numero massimo consentito. Ed è chiaro, anche se i genitori volessero muoversi in tal senso, che Pecora non potrà accoglierli tutti.

Nello stesso tempo, però, dal primo ottobre "arriva" a Macerata, come pediatra di libera scelta, la dottoressa Miriam Pambianchi, che ha lasciato il reparto di Pediatria dell’ospedale cittadino, mentre altre tre pediatre lasceranno il reparto dell’ospedale di Civitanova. All’ospedale di Macerata, oltre alla direttrice, Martina Fornaro, restano altri quattro dirigenti medici (di cui una in maternità) e due specializzande, forze insufficienti e al di sotto di quanto previsto in organico, tanto che l’Ast è di nuovo ricorsa ai medici a gettone. Proprio nei giorni scorsi, infatti, ha aggiudicato la gara per la copertura dei turni in Pediatria alla Alcantara srl di Messina, unica partecipante, per un importo di 160mila euro l’anno, con possibilità di rinnovo per altri dodici mesi (la stessa società è stata invece esclusa dal lotto 1 inerente alla copertura dei turni per il servizio di assistenza medica - specialistica nei pronto soccorso e medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza).

Sarà al direzionale in via Carducci l’ambulatorio di Miriam Pambianchi, laureata in medicina all’Università di Ancona con lode, specializzata in Pediatria nello stesso ateneo, ha ottenuto il primo incarico a tempo determinato nel 2011, per poi vincere il concorso nel 2012 come pediatra ospedaliero all’ospedale di San Severino, dove ha lavorato fino al 2014, per poi tornare nel reparto dell’ospedale di Macerata, prima sotto la direzione del dottor Paolo Francesco Perri e, poi, di Martina Fornaro fino alle attuali dimissioni. Ha anche conseguito un master in Neonatologia alla Sapienza di Roma, svolto attività di pronto soccorso pediatrico, sala parto con particolare interesse alla neonatologia, follow up neonatale e ecografia cerebrale. Dal 2024 è formatrice per la salute primale e allattamento. Una buona notizia per Macerata, anche se sul territorio provinciale restano ancora scoperte diverse postazioni.