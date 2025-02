Arsenale nascosto dentro ai mobili. Denunciato imprenditore 45enne

Hanno bussato a casa sua e quando ha aperto la porta, i finanzieri si sono accorti che quell’uomo aveva in tasca una pistola automatica. Immediatamente gli hanno sequestrato l’arma ed è scattata la perquisizione in tutta l’abitazione, che si è conclusa con il ritrovamento di un autentico arsenale composto da svariati coltelli e un tirapugni. Per questo è finito nei guai un imprenditore edile del posto, di 45 anni, che si è beccato una doppia denuncia. È quanto emerso durante un controllo effettuato dai militari della Tenenza di Porto Recanati, diretti dal sottotenente Fabrizio Cori Carlitto. Nei giorni scorsi, le fiamme gialle sono andate nell’appartamento del 45enne per svolgere degli accertamenti di natura fiscale in merito alla sua ditta. Così, dopo aver bussato, il 45enne li ha fatti entrare in casa. Tuttavia hanno subito notato che l’imprenditore aveva una pistola nella tasca dei pantaloni. Senza perdere tempo la Guardia di Finanza si è fatta consegnare l’arma e ha chiesto spiegazioni convincenti all’uomo, che però non ha saputo fornire. Non solo: è presto venuto fuori che quell’arma, munita di caricatore e munizioni, era detenuta in modo illegale perché non dichiarata. Non contenti i militari hanno voluto approfondire la vicenda, avendo il sospetto che lui potesse occultare altre armi in casa. Tant’è che sono state passate al setaccio tutte le stanze dell’appartamento. E il loro fiuto investigativo si è rivelato a dir poco azzeccato. Dentro ad alcuni mobili sono state rinvenute otto armi bianche, tra cui machete, coltelli e pugnali ninja, più un tirapugni, tutti detenuti in modo illecito. Inevitabilmente quell’arsenale è finito sotto sequestro. Mentre il 45enne è stato portato in caserma e denunciato con l’accusa di porto illegale di armi da sparo e anche per detenzione illecita di armi bianche e oggetti atti a offendere.

Giorgio Giannaccini