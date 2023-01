’Art bonus’ per restaurare la Pala sulla "Battaglia della Fornarina"

Chiamata alle arti! San Ginesio lancia un appello per restaurare l’iconica pala di "Sant’Andrea e la battaglia tra ginesini e fermani", simbolo dell’identità ginesina, meglio conosciuta come la "Battaglia della Fornarina". L’intervento prevede una serie di azioni di restauro e conservazione dell’opera, che possano anche prevenire eventuali danni futuri dettati dal tempo. Con il sostegno di cittadini o imprese, attraverso l’Art bonus, il Comune può portare avanti questo importante progetto di restauro "affinché l’opera torni al suo massimo splendore e continui a raccontare l’antica battaglia del 1377 che preservò l’indipendenza di San Ginesio", dice l’ente. In pratica l’Art bonus consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. La pala è divisa in due scene: la sfera terrestre e quella celeste, rappresentata dall’apparizione di Sant’Andrea e da un angelo. Lo stato di conservazione generale non è buono: si rilevano numerosi e diffusi distacchi degli strati pittorici dal supporto ligneo. La tavola può essere ammirata all’interno dell’auditorium Sant’Agostino, dove dal luglio 2020 le preziose opere pittoriche che ante-sisma riempivano la Pinacoteca Antica sono tornate in mostra nel proprio territorio di appartenenza, grazie al progetto "Hoc Opus. Ritorno alla bellezza".