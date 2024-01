Art Festival 2024: tante proposte artistiche, chiusura a Recanati

Art Festival è già pronto per confermare l’edizione 2024: dal 28 giugno al 13 luglio la rassegna di arti performative, ideata e curata da Whats Art, per la sua ottava edizione, sarà in alcune delle città più rappresentative del nostro territorio. La chiusura è prevista il 12 e 13 luglio a Recanati. Le proposte artistiche arrivate via mail, praticamente da tutto il mondo, basterebbero per realizzare tutti i nuovi spettacoli ma, come da consuetudine, la selezione degli artisti protagonisti seguirà l’apertura delle iscrizioni, che verrà resa pubblica a fine gennaio sul sito della manifestazione. Teatro di strada, musica, circo contemporaneo, danza, equilibrismo saranno come sempre i protagonisti, insieme alle suggestive location, di serate uniche, dove verranno offerte esibizioni artistiche gratuite, grazie al sostegno dei Comuni e di enti privati.