Art Festival, ci siamo: al via le iscrizioni per i mercatini

Sono state aperte le iscrizioni per gli artigiani che vorranno partecipare alle tappe di Porto Recanati, Loreto e Recanati dell’Art Festival 2023, in programma tra giugno e luglio. Queste tre date vedranno la presenza del mercato di artigianato artistico, quest’anno curato per l’associazione Whats Art, da Mylove Eventi. Quindi, sarà un’occasione imperdibile sia per il pubblico che ama l’artigianato, sia per gli espositori che hanno la possibilità di mettere in mostra le proprie opere d’arte. Il mercatino sarà presente, a Porto Recanati, il 24 giugno nel parco Europa, a Loreto il 30 giugno in via Papa Sisto V e per due serate (l’8 e il 9 luglio) in corso Persiani, a Recanati. Gli espositori interessati possono scrivere su WhatsApp al numero 3279166211.