"Art Festival" continua a crescere. Fine settimana a tutto divertimento

Per il sindaco di Recanati Emanuele Pepa è stata la prima uscita pubblica la presentazione del programma dell’edizione 2024 di "Art festival", la rassegna di spettacoli, ideata dall’associazione recanatese "Whats Art" e patrocinata dalla Regione Marche, che si snoda su cinque comuni, tra la province di Macerata e Ancona con intrattenimenti adatti sia a bambini che ad adulti. "Art Festival – ha sottolineato Pepa – è una rassegna nata a Recanati e in continua crescita grazie alla rete dei Comuni che ogni anno riesce a coinvolgere. Un unico format che riesce a promuovere l’intero territorio, creando e personalizzando le atmosfere del festival nei diversi centri storici dei Comuni scelti. Recanati ha tante location che si sposano bene con gli spettacoli del festival. Vorrei ricordare, in questa sede, anche un amico in comune, Fabio Mariani, che è stato il fotografo della manifestazione dal primo anno".

Nel corso della presentazione, che si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Loreto presente anche Pierpaolo Borroni, consigliere dell’Assemblea legislativa Marche, i sindaci e gli assessori dei comuni coinvolti, tutti hanno mostrato il loro entusiasmo per l’iniziativa. Fino al 13 luglio sono in programma tre weekend di puro divertimento con l’Arte "in strada": Montelupone, Numana, Loreto, Porto Recanati e Recanati si animeranno con le luci, i colori, le musiche, le clownerie e gli equilibrismi dei performer, trasformandosi in fucine di creatività. Il via è stato dato a Montelupone con due spettacoli: in apertura, Unicycle Dream Man con Giorgio Bertolotti, e a seguire Gùshi con Brunitus, una fiaba circense. Sempre a Montelupone è prevista un’altra serata, sabato 31 agosto, con altri due spettacoli.

La seconda tappa sarà a Numana, il 4 luglio, e poi a Loreto, il 7 luglio quindi Porto Recanati, giovedì 11 luglio. Chiuderà l’edizione la due giorni a Recanati, il 12 e 13 luglio, in cui, tra teatro, musica, circo contemporaneo, bolle di sapone, presentazione di libri e installazione grafiche, il centro storico si trasformerà in una vera e propria vetrina in grado di dare visibilità a tanti giovani artisti. Sempre presente la mostra fotografica a cura del Circolo fotografico Ccsr Le Grazie all’interno del Chiostro di Sant’Agostino. Il mercatino di artigianato, curato da MyLove Eventi, sarà presente con espositori handmade, a Porto Recanati, Loreto e Recanati. Zona street food a Loreto e Recanati.