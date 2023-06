Art Festival, i Comuni diventano internazionali

di Asterio Tubaldi

Coinvolge cinque città del territorio e si internazionalizza l’edizione di quest’anno dell’Art Festival 2023. Nei tre weekend, dal 23 giugno al 9 luglio, toccherà ben cinque comuni: Montelupone, Loreto, Porto Recanati, Numana e Recanati. "L’edizione più grande di sempre", come ha detto Gian Luigi Mandolini, presidente dell’associazione promotrice Whats Art, illustrando ieri il programma nel corso di una conferenza stampa. In ogni tappa saranno proposti spettacoli e intrattenimenti, a ingresso gratuito, con artisti che per la metà giungono da paesi stranieri. In ogni Comune ci sarà un programma diverso. Alla conferenza stampa erano presenti Antonio Bravi e Rita Soccio, sindaco e assessore alla cultura di Recanati, Orietta Mogliani, vicesindaco di Montelupone, Andrea Michelini, sindaco di Porto Recanati, e Francesca Carli, assessore alla cultura di Loreto. Venerdì Art Festival aprirà a Montelupone con la compagnia "L’Abile Teatro" e il loro spettacolo di circo, magia e teatro comico; il giorno dopo, sabato 24, il Festival torna al parco Europa di Porto Recanati per un’edizione tutta internazionale, con ben tre compagnie per il 90% argentine che proporranno spettacoli di acrobazia, giocoleria, circo contemporaneo, danza e teatro burlesco. Nel secondo weekend, venerdì 30, si inizierà dalla città di Loreto con lo scultore di palloncini Manuel Massarini, i volteggi all’hula hoop di Alessandra Azzaro dei Travie Circus, due spettacoli di circo contemporaneo e Mattia Buonaventura De Minicis con il suo RadioVentura, racconto-spettacolo di musica e suoni. La domenica dello stesso weekend Art Festival torna nel centro storico di Numana con i Silenti Mundi, Statue Viventi che incarneranno le figure de L’Angelo, Il Pellegrino e il Lupo, i Cometa Circus, compagnia italo-peruviana con uno spettacolo di giocoleria, acrobatica, monociclo giraffa e ruota Cyr e infine i volteggi Hoop Boom Boom. La sezione musicale è affidata alla cantautrice lucana Serena Matù mentre domineranno letteralmente in altezza i funamboli di Eterea. Chiuderà il lungo itinerario di Art Festival la due giorni recanatese, sabato 8 e domenica 9 luglio. Alla Torre Civica sarà visitabile la mostra fotografica, dedicata a Fabio Mariani, mentre in Piazzale Pascucci sarà aperta la mostra Passaggi a cura di Nada Cingolani, Giuditta Messi e Veronica Rossetti. Sabato 8 luglio, da Via Roma a Corso Persiani, e domenica 9 luglio dal Chiostro di Sant’Agostino a Via Falleroni, si alterneranno numerose compagnie con spettacoli per strada di teatro, musica e circo contemporaneo.