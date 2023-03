Art Festival si snoda in cinque comuni

Art Festival, primo appuntamento ad inaugurare, per il centro Italia, la stagione estiva dell’arte performativa, scopre le sue carte, annunciando un’edizione formato maxi dal 23 giugno al 9 luglio in ben 5 comuni marchigiani: Montelupone, Porto Recanati e Recanati nel Maceratese, oltre Loreto e Numana in provincia di Ancona. Una grande soddisfazione per l’associazione promotrice Whats Art aps di Recanati, nata per valorizzare i territori attraverso il fascino delle arti performative. Art festival si aprirà a Montelupone il 23 giugno con un unico spettacolo in doppia replica in Piazza del Comune. Il festival si sposta il 24 a Porto Recanati, nella cornice del Parco Europa, con un programma che sarà scandito dai ritmi del mare. Il 30 ancora una novità e ancora una prima, perché Art Festival sarà a Loreto in via Papa Sisto V, uno dei posti panoramici più belli della costa. Il primo luglio il festival torna per il secondo anno anche a Numana, con la suggestiva Regina del Conero che verrà arricchita di performance uniche. Il festival concluderà il suo itinerario con la due giorni dell’8 e 9 a Recanati, dove tutto il centro storico si trasformerà in un unico vero e proprio palco all’aperto. Come da format ormai consolidato, artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo si esibiranno in strada dal pomeriggio a tarda sera tra mercatino di artigianato, installazioni e proposte di street food di qualità.