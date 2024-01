Art Festival, torna l’appuntamento. Aperte le iscrizioni alla rassegna

Aperte le iscrizioni per partecipare ad "Art Festival", la rassegna di arti performative, ideata e curata dall’associazione recanatese Whats Art, in programma per l’edizione 2024 dal 28 giugno al 13 luglio prossimi. Anche quest’anno saranno molteplici le date di Art Festival, una rassegna che ha ormai assunto una veste itinerante con l’obiettivo di unire città diverse quanto a natura e vocazione artistica, in nome della valenza terapeutica dell’arte.

Tante le proposte, già pervenute via mail, di artisti da tutto il mondo: teatro di strada, musica, circo contemporaneo, danza, equilibrismo saranno come sempre i protagonisti, insieme alle suggestive location, di serate uniche, dove verranno offerti ad un pubblico da zero a... 110 anni esibizioni artistiche gratuite, grazie al sostegno e al supporto dei Comuni e di enti privati.

Queste già pervenute e quelle che arriveranno attraverso il format, saranno oggetto di selezione da parte della direzione artistica, che come sempre ne valuterà qualità, innovazione e adattabilità al contesto strutturale della location. Gli artisti possono compilare la domanda utilizzando il modello pubblicata sul sito www.recanatiartfestival.com. Ci si può iscrivere fino a sabato 27 aprile 2024. Le domande che sopraggiungeranno oltre questa data saranno escluse.