Art Festival, via alla selezione

La direzione artistica dell’associazione Whats Art dà il via alla selezione degli artisti per l’edizione 2025 di Art Festival, rassegna dedicata alle arti performative che si svolgerà dal 27 giugno al 13 luglio in cinque città tra la provincia di Macerata e di Ancona. Da ora fino al 3 maggio, tutti i performers interessati potranno presentare la loro proposta artistica compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito della manifestazione, www.recanatiartfestival.com, alla sezione "partecipa". "Le domande saranno accuratamente valutate per qualità, innovazione e versatilità rispetto alle location a disposizione", spiegano i promotori dell’iniziativa. Tutti gli artisti riceveranno una mail di risposta, i selezionati saranno contattati telefonicamente. Le proposte artistiche che arriveranno saranno catalogate e potranno essere selezionate anche per gli altri eventi organizzati da Whats Art.