"Art Festival", via alle domande

Ciak, si apre ufficialmente l’edizione di "Art Festival", pensato in grande dal 23 giugno al 9 luglio per tutto il centro storico di Recanati e non solo visto che il format in questi anni è stato protagonista degli eventi estivi di città importanti tra cui, oltre Recanati, anche Numana e Porto Recanati. Già fervono i preparativi e i primi sopralluoghi per realizzare delle serate sempre più piacevoli e di qualità. Fissata la tappa conclusiva, con le date dell’8 e 9 luglio nel centro storico di Recanati. Gli artisti interessati, quindi, possono iniziare a proporre la loro candidatura entro il 23 aprile.