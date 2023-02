Arte contemporanea: riunire le forze e arrivare a una vera Biennale

Nasce un Comitato promotore per le arti visive, "aperto a coloro che hanno a cuore il passato, il presente e il futuro culturale della nostra città" come spiegano gli ideatori. "Macerata ha ospitato manifestazioni di rilevanza internazionale, solo per citarne alcune il Premio Scipione, il lavoro di Elverio Maurizi, le mostre di Igor Mitoraj e Ivan Theimer. A Macerata ci sono diversi spazi espositivi (Antichi forni, Magazzini Uto, Corridoio Innocenziano, biblioteca Mozzi Borgetti, ex mattatoio, ex capannone Rossini) e tanti artisti maceratesi e del territorio che avrebbero desiderio di esporre il loro lavoro. Perché non iniziare a dare voce alle nostre realtà creative e artistiche riconosciute dal pubblico e dalla critica? Si potrebbe arrivarea una vera e propria Biennale delle Arti a Macerata". A firmare il documento costitutivo del Comitato sono stati Silvio Craia (foto), Egidio Del Bianco, Daniele Taddei, William Medori, Lucio Del Gobbo, Giulio Perfetti, Paola Cecchi, David Miliozzi, Lucia Spagnuolo e Marco Franchini, ma anche molti altri sono pronti a sostenere l’attività e l’impegno in questo campo.