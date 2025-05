Arte contro la violenza. Lucia Spagnuolo in mostra a Lanciano

Lucia Spagnuolo in mostra a Lanciano con un affresco contro la violenza sulle donne. L’opera è esposta alla mostra "Contemporary Art exhibition", al "Kairos Arte Eventi" di corso Roma 47, che è stata inaugurata sabato scorso a cura di Carla Di Pardo. Spagnuolo, docente di discipline grafiche e pittoriche al Liceo artistico Cantalamessa di Macerata, ha realizzato il quadro dal titolo "Cultu(mente) Amore", in tecnica mista con collage e acrilico su tela. "Si tratta – dice l’autrice – di un viaggio artistico, ma soprattutto civile, che porta con sé un messaggio chiaro: la cultura da sola non basta a fermare la violenza. ‘Cultura(mente)Amore’ è un atto di denuncia: contro l’ignoranza, contro il possesso che si traveste da amore, contro l’indifferenza che uccide più della violenza stessa. L’opera nasce da pagine vere, da parole che sanguinano, da simboli che raccontano vite spezzate. In un momento storico in cui ancora si uccide per amore – o meglio, per l’idea malata dell’amore – credo che l’arte abbia il dovere di prendere posizione". La mostra sarà accessibile fino a sabato.