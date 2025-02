Arte, cultura e turismo di una volta. Hermas Ercoli racconta Cingoli

Successo per la conferenza che il professor Evio Hermas Ercoli ha tenuto a Cingoli per la rassegna delle "Domeniche a Santo Spirito 2024-25". Gremito l’Auditorium in cui Ercoli, affermato storico, scrittore e animatore culturale, ha intrattenuto con il suo appassionante intervento su "Cingoli. Dal grand tour alla villeggiatura", restituendo al presente il passato prossimo dell’allora straordinario "appeal", della fascinosa attrazione verso Cingoli turistica.

Con l’aiuto di una serie di immagini, Ercoli oltre alle potenzialità e alle bellezze cingolane ha dato risalto a un fattore, "l’aria buona", che specie nella stagione calda, favorisce la fruizione d’una rigenerante vacanza, la permanenza delle colonie estive e lo sviluppo delle attività sportive. E Cingoli sin dai primi anni del ‘900 aveva l’acquedotto con erogazione domestica, e l’energia elettrica.

Quanto alla cultura, componente particolarmente importante, Ercoli ha emozionato l’uditorio intrattenendolo sulla figura dell’artista cingolano Donatello Stefanucci a cui è intitolata la civica pinacoteca che – inciso di Luca Pernici dirigente delle istituzioni culturali – verrà riaperta nel prossimo mese. La coinvolgente esposizione e la caleidoscopica panoramica fotografica hanno suscitato sottili nostalgie per quella Cingoli su cui Ercoli ha proposto una mirabile rivisitazione.

Gianfilippo Centanni