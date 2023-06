Arte di strada e musica Scocca l’ora di Svicolando

"Svicolando psichedelico", questo il tema della 17esima edizione del festival di musica e arte di strada organizzato dall’associazione culturale Zandagruel, composta dai giovani di Montecassiano. Il festival si terrà domani, sabato e domenica: l’arte di strada, la musica, le mostre, il teatro e lo street food accompagneranno gli spettatori in un viaggio unico e sorprendente. Quest’anno il programma è ricco di artisti da non perdere a partire da Dadà, direttamente dal palco di XFactor, Nicola Pigini,il dj che ha aperto il Jova Beach Party di Fermo. Poi ci saranno l’arpa elettronica di Kety Fusco, la techno del collettivo Strike On, musica classica, rap e jazz. Non mancheranno grandi nomi dell’arte di strada come il fuoco dei Quetzalcoatl, la giocoleria di Andrea Farnetani, che con i suoi spettacoli ha girato i festival di tutto il mondo e Cho Kairin, maestro dell’equilibrismo che lascerà il pubblico a bocca aperta.

In programma anche un incontro con il filosofo Cesare Catà, con un talk dedicato ai miti dei Sibillini. "Un festival esplosivo che nasce dalla grande energia dei ragazzi e delle ragazze di Montecassiano, volontari dell’associazione Zandagruel, che vi lavorano per un intero anno mossi esclusivamente dallo spirito di amicizia che li lega e dalla volontà di portare avanti una festa che è cresciuta con loro – spiegano gli organizzatori –. Un appuntamento pensato per accogliere e divertire tutti, dai più grandi ai più piccini. Tornerete a casa con un bel sorriso stampato in volto, parola di Zandagruel".