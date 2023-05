Arte e antichi mestieri in un documentario

Dall’arte della mascalcia a quella del restauro, passando attraverso la lavorazione di preparati erboristici e cosmetici, ma anche dell’olio, dei semi di lino e dei prodotti da forno. È stata una full immersion di tre giorni nel tessuto e nel cuore pulsante di Montecassiano quella vissuta dalla troupe televisiva specializzata in documentari per la Rai. Guidati dal regista e produttore Riccardo Barbieri i tecnici hanno realizzato riprese muovendosi tra produttori locali, mestieri sempre più rari e ricette culinarie unendo alla cultura e all’arte le tradizioni di Montecassiano per cogliere l’identità più profonda del borgo diventato in questi anni sempre più familiare al pubblico nazionale. Il risultato sarà un documentario trasmesso sui canali Rai nella prossima stagione televisiva. Nel documentario verrà mostrata l’arte del maniscalco, la mascalcia, che vive nell’attività di Francesco Scattolini, cavaliere ma anche produttore di ferri di cavallo. A lungo poi, le telecamere di Barbieri si sono soffermate all’Istituto di restauro delle Marche, sede distaccata dell’Accademia di Belle Arti, dove la professoressa Francesca Aloisio ha mostrato le attività di restauro su tela. Nel suo viaggio nel cuore del borgo il regista è entrato in due aziende del territorio, la "Herbatem", azienda certificata bio specializzata in preparati erboristici, cosmetici ma non solo, e l’oleificio Cartechini, Quasi un’intera giornata la troupe l’ha dedicata al ristorante Villa Quiete dove gli chef hanno mostrato le fasi di preparazione di una ricetta con prodotti locali tipici di questo periodo. Caratteristica delle produzioni del regista Barbieri, infatti, è far sì che anche la ricetta mostrata si collochi nel territorio e nel periodo in cui si filma, pertanto i prodotti utilizzati dagli chef erano stati raccolti nei campi dell’azienda Cesini.