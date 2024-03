Arte e lirica: un biglietto per due

Non solo opera lirica, ma sempre più musei a portata di famiglie. Il Comune, Sistema Museo e Associazione Sferisterio, infatti, hanno siglato un accordo che mette insieme arte e lirica in un’ottica di collaborazione per la promozione della città. L’accordo prevede che, da maggio ad agosto, chi è in possesso di un biglietto per gli spettacoli del Macerata Opera Family, potrà acquistare un biglietto ridotto per le sedi del circuito museale (musei civici di Palazzo Buonaccorsi, Sferisterio, torre) o sottoscrivere la card Mc Cult al prezzo ridotto di 15 euro (la card permette l’accesso gratuito e illimitato per un anno al circuito museale). Il biglietto per coloro che hanno fino a 13 anni è sempre gratuito. Facilitazioni anche per tutti coloro che sono (o saranno) in possesso di un biglietto per gli spettacoli del Macerata Opera Festival: nei mesi di luglio e agosto potranno infatti accedere con un biglietto ridotto alle sedi del circuito museale. "Un percorso virtuoso e in piena coerenza con il lavoro che da anni stiamo facendo per far fruire sempre più e sempre meglio il nostro patrimonio culturale da tutti e soprattutto alle nuove generazioni – ha commentato l’assessore Katiuscia Cassetta –. Con "Turandot enigmi al museo", come nuova opera dedicata ai bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado, è stato per noi spontaneo trovare una forma per invitare alla visita del luogo che più rappresenta la nostra rete museale, Palazzo Buonaccorsi e, di conseguenza, illustrare e raccontare le tante storie che custodisce". Numerose anche le attività collaterali alle quali potranno partecipare i possessori di biglietti sia del Macerata Opera Family che del Macerata Opera Festival. Sabato 1 giugno e giovedì 6 giugno, alle 17, in occasione di Turandot. Enigmi al museo sono ad esempio previste due attività per bambini (6- 10 anni) e famiglie ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi dal titolo ’Art detective cercasi’.