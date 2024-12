Arte e sapori con "Sinestevia"

Via Conchiglia palcoscenico di Sinestevia, appuntamento che evoca il fenomeno della sinestesia. L’evento, ideato dall’associazione Fuori dal guscio con l’Accademia del tartufo e sostenuto dall’assessorato al commercio, oggi alle 17 celebra l’arte intrecciandola con l’enogastronomia. Ci saranno il duo The Colour Vibes, il pianista Alessandro Menichelli e il cantautore Michelangelo Martin, la poesia di Fabio Strinati, la pittura di Pietro Evangelista, e poi i piatti di cinque chef: Massimo Garofoli (Mescola di Civitanova), Michela Domizi (La Sella di Pitino di San Severino), Diego Ciciliani (Lo Smeraldo di Cingoli), Mirko Pezzanesi (Casolare dei Segreti di Treia), Rodrigo Staffolani (Misidia di Ripe San Ginesio). Il maestro pasticcere Roberto Cantolacqua proporrà panettoni artigianali, e i cocktail di Enrica Anna Tosoni (G di Gossip di Civitanova) accompagneranno i sapori con i distillati della Distilleria Varnelli. "Un Tesoro in soffitta e fatto a mano" animeranno corso Dalmazia e i vialetti di piazza XX Settembre. I mercatini di Mylove Eventi torneranno anche domenica 15.