Arte, musica e aperitivo panoramico a S. Angelo in Pontano

S. ANGELO IN PONTANO

Domani a Sant’Angelo in Pontano va in scena la prima edizione di "Sant’Angelo di vino", manifestazione enogastronomica a cui parteciperanno cantine vinicole e ditte produttrici di cibi tipici della zona. Si svolgerà lungo la parte storica del paese. Nel percorso verranno allestite postazioni dove si potranno degustare i migliori vini e assaggiare prodotti locali ascoltando buona musica con i gruppi Livello 80, He Johnnies, Orchestra Gran tour e gli Zuth. L’aperitivo cena inizierà alle 18 e si protrarrà per tutta la serata. Alle 22.30 in piazzale Trento si svolgerà il concerto finale del gruppo DNA con un tributo ai Pink Floyd. Lungo il tragitto si potrà ammirare una collettiva di pittura e fotografia, "Arte sotto le stelle " di pittori e fotografi locali. La manifestazione è promossa dal Comune di Sant’Angelo in Pontano in collaborazione con la Pro loco, e da Snai e Fesr Marche per il rilancio delle zone interne colpite dal terremoto. Una serata tra arte, note e aperitivo panoramico, per un percorso enologico e gastronomico.

l. g.