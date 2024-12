Arte, musica e clownterapia. Porte aperte nella casa di riposo

Al via "Un’età per stare insieme", progetto socio-culturale per gli ospiti della Asp Civica Assistenza Tolentino (casa di riposo) a cura del Circolo Auser Il Girasole, con il patrocinio del Comune. Da questo mese sei incontri con cadenza mensile vedono protagonisti artisti, musicisti della tradizione marchigiana, clownterapia, realtà del territorio unite per proporre momenti di leggerezza rivolti gli anziani. Ad aprire il calendario degli eventi sono state le "Scandafàole in musica" con Genny Ceresani e Barbara Salcocci del Laboratorio Artistico Bura e la fisarmonica e l’organetto di Katiuscia Merlini.

Presenti la direttrice della struttura Laila Cervigni, l’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni e la presidente del Circolo Auser Isa Vitaliani De Bellis. Alla parte artistica del progetto ha collaborato la giornalista Barbara Olmai. I nonnini hanno cantato e si sono divertiti ad ascoltare storie, poesie in dialetto, racconti della Tolentino di una volta.

"Donare sorrisi e un po’ di leggerezza agli ospiti della casa di riposo, ricordarsi di loro, è un atto di rispetto e gentilezza che siamo onorati di portare avanti come realtà che si occupa di invecchiamento attivo", ha dichiarato la presidente dell’Auser.