Arte, musica e cultura, un ponte verso Panama

Una visita per intrecciare collaborazioni in campo artistico, musicale e culturale con la Repubblica di Panama. È stata voluta dal maestro Andrea Carradori, priore della confraternita del Sacro Cuore di Gesù (dei "sacconi"), a Tolentino. Ad accompagnare sua eccellenza l’ambasciatore Miroslava Rosas Vargas, il presidente dell’associazione culturale "Scoprendo l’Italia" Salvador Miguel Porcaro. All’incontro ha preso parte l’assessore alle attività produttive Fabiano Gobbi in rappresentanza della giunta. Il sindaco Mauro Sclavi si è intrattenuto a colazione, gettando le basi per lo sviluppo di importanti progetti. La preghiera dell’Angelus è stata guidata da don Marco Petracci.