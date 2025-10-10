Arte, natura, fantasia e buon cibo. Un borgo fuori di zucca a Mogliano

Due giorni "fuori di zucca" a Mogliano: domani e domenica il paese celebra l’autunno tra arte, natura e fantasia. L’associazione Amici di Santa Croce, in collaborazione con contrada San Nicolò, Radici Libere e Dimensione Futura e con il patrocinio dal Comune, organizza un fine settimana per tutte le età. Domani, in centro storico, va in scena "Un borgo fuori di zucca"; in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, alcune associazioni moglianesi si uniscono per dare vita a una giornata che invita a coltivare non solo la terra, ma anche la mente e le relazioni.

Alle 10 momenti di meditazione, yoga e bagno sonoro al piazzale San Giuseppe, e poi via a laboratori e degustazioni. Nel pomeriggio spazio al dialogo e alla consapevolezza con il "Caffè & Kintsugi Psicolab" e l’incontro "Benessere mentale: parliamone con gli esperti", con i dottori Federico Biondini, Emanuele Luchetti e Francesca Accorsi. Non mancheranno i momenti di leggerezza e convivialità, come l’AperiMente, un aperitivo a base di zucca con quiz da risolvere e la presenza del mago mentalista Simon le Prestige. La serata proseguirà con lo spettacolo "Broccolo e Zucca" con l’agronomo Francesco Broccolo e con la "Cena fuori di zucca" firmata dallo chef stellato Michele Biagiola. Infine concerto dei Just for Fun(k) in piazza Garibaldi. Durante la giornata sarà possibile visitare i luoghi simbolo del paese (teatro Apollo, chiesa di Santa Maria di Piazza con la pala di Lorenzo Lotto, Masm, Museo di arte sacra) e scoprire i banchetti delle cooperative sociali locali.

Domenica invece la location sarà il parco fluviale Santa Croce per il "Bosco delle ZuccAmiche": un mondo incantato, dedicato a famiglie e bambini, tra sentieri fiabeschi, giochi artigianali e incontri con i personaggi di Otto ZuccOtto e Fiona Zuccona. Dalle 10 alle 18 il percorso a tema accompagnerà i visitatori in un viaggio tra immaginazione, scoperta e rispetto per l’ambiente, con piccole sorprese e premi a ogni tappa. Un piacere anche per il palato con gli stand gastronomici (tra vellutata di zucca, polenta funghi salsiccia e costine, vincisgrassi, solo per citare alcuni piatti), oltre a castagne e vino cotto. Ingresso gratuito e aperto a tutti.