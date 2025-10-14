Arte, poesia, cinema e musica. Un weekend con "diVento Festival"

Torna a Tolentino il "diVento Festival", l’appuntamento che unisce arte, poesia, cinema, musica e pensiero, diventando uno spazio di incontro e riflessione sul presente. L’edizione 2025, in programma sabato e domenica, si svolgerà tra la sala lettura dell’ex centrale Ponte del Diavolo, Interno Marche e il Politeama, e avrà come tema conduttore "Il viaggio, l’imprevisto". Un titolo che racchiude il senso più profondo del festival: l’apertura alla sorpresa.

Come scrive il direttore artistico Gianfranco Lauretano, "il viaggio è una tipica metafora della vita: ricerca, scoperta, incontro. Ma solo se lasciamo spazio all’imprevisto può davvero trasformarci". Si inizia sabato, alle 17, alla sala lettura proprio con Lauretano, che introdurrà il festival dando il via al primo evento: l’incontro con Roberto Salbitani, fotografo padovano e autore del libro "Il viaggiatore parallelo", racconto poetico dei suoi viaggi in treno negli anni Settanta e Ottanta. Modera Fiorella Sampaolo, fotografa e ideatrice del festival. Alle 18.30 "In viaggio con i matti di Sànpert", dialogo tra Lucilio Santoni e Alessandro Pertosa sul loro nuovo progetto artistico, una "graphic soul" che intreccia parola e immagine. Dopo la cena comunitaria, alle 21, il pubblico incontrerà Elisa Fuksas e Elisa Casseri, regista e sceneggiatrice del film "Marko Polo" (Fandango, 2024), in un talk dal titolo "Il previsto non realizzato e l’imprevisto di Marko Polo"; modera Leonardo Ranzuglia, regista e videomaker. La serata si concluderà con il concerto di Alessandro Pellegrini, cantautore marchigiano, che presenterà il suo nuovo progetto musicale "L’Ultimo Paese".

Domenica, alle 10.45 da Interno Marche, il pubblico potrà ascoltare Manuel Orazi, storico dell’architettura ed editore per Quodlibet, che presenterà il volume "Vite stravaganti di architetti" (in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Macerata), modera Ilde Cipolletti, architetto. Seguirà un brunch su prenotazione (3802519651) all’Opificio di Interno Marche. Nel pomeriggio, al Politeama, alle 16, verrà proiettato il film "Marko Polo", alla presenza di regista e sceneggiatrice. Alle 18.30, il festival si chiuderà con la presentazione del libro di poesia "Fissature" di Gabriele Codoni.

DiVento Festival è organizzato dall’associazione Tolentino Arte e Cultura, con l’obiettivo di rilanciare il territorio attraverso l’arte e la bellezza. Un festival che non si limita alla performance artistica, ma diventa occasione comunitaria, luogo di incontro e generatore di relazioni. Negli anni ha ospitato artisti come Pupi Avati, Davide Rondoni, Beatrice Fazi, Cristiano Godano e Andrea Appino. Ogni edizione è dedicata a un tema.