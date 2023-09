Artemigrante da incorniciare "Superate ventimila presenze"

di Chiara Gabrielli

"È andata bene, veramente bene". Quaranta repliche e oltre 20mila presenze: sorride Marco Cecchetti, ideatore di Artemigrante, festival internazionale di circo contemporaneo e teatro di strada. La 24esima edizione di 4 giorni si è appena chiusa (con il gran galà domenica) ma in giro si respira ancora entusiasmo. Il festival, andato in scena in centro e che ha visto protagonisti, tra gli altri, Jo Squillo e Dario Rossi, ha fatto il pieno: "Sono stati 5.300 i biglietti per gli spettacoli con prenotazione, andati tutti sold-out – le parole di Cecchetti –. Abbiamo visto un festival trasversale, venerdì tanti ragazzi, il sabato più famiglie e la domenica bimbi ancora più piccoli. Ha funzionato la formula del gran galà di pomeriggio invece che di sera, faremo così anche l’anno prossimo". La soddisfazione "è immensa, anche perché sono venuti non solo da fuori provincia ma anche da fuori regione, Umbria e Lazio in particolare". L’anno prossimo si festeggia il 25esimo: "Penso a un’edizione speciale, mi piacerebbe realizzare il sogno iniziale: che il festival abbracci interamente il centro storico. Artemigrante è pronta a investire su tutto il centro (da piazza Mazzini a salire fino a coinvolgere tutte le vie, anche verso i Cancelli, ndr), ma c’è bisogno di un aiuto maggiore da parte del Comune". "Un festival fantastico – così Riccardo Sacchi, assessore agli eventi – e un’estate costellata da decine di iniziative di assoluta qualità con un ritorno enorme per la città, basti pensare a Sferisterio Live. E nella coda dell’estate ecco Artemigrante, sempre più capace di interpretare la voglia di ragazzi e famiglie di divertirsi. Prendiamo il venerdì, con 2.000 persone alla festa delle Casette, 2.300 al concerto di Massimo Ranieri in arena e altri 2 o 3mila in piazza per Jo Squillo e dj Silvio. Si è vista una migrazione tra i quartieri, una contaminazione di pubblico pazzesca. Ciò è dovuto all’impegno e alla passione delle associazioni che sono l’ossatura vitale e culturale della città. Abbiamo vinto le scommesse. Un plauso anche ai commercianti e ai tanti che hanno apprezzato i nostri prodotti culturali".

Domenica c’è stata la festa di chiusura dell’estate al Barracuda di Porto Potenza, gestito sempre da Cecchetti: la serata è stata dedicata ad Alessandro Scocco, morto a 35 anni per uno choc anafilattico e frequentatore storico del Barracuda. Foto e tanti ricordi di lui allo chalet per rendergli omaggio. "Alessandro era unico – le parole di Cecchetti –, sempre educato, non l’ho mai visto arrabbiato. Si dice che ad andarsene sono sempre i migliori e in questo caso è così. Era un fratello, faceva parte della famiglia del Barracuda. Mancherà, tanto. La nostra comunità ha perso un pezzo portante".